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Президент Австрии получил приглашение посетить парад Победы в Москве
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РИА Новости

Президент Австрии получил приглашение посетить парад Победы в Москве

15:36 29.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЕНА, 29 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель австрийского президента Райнхард Пикль-Херк.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что посольство передало президенту Австрии соответствующее приглашение.
"Господин федеральный президент получил приглашение из Москвы. О возможном участии федерального президента мы объявим своевременно", - сообщил собеседник агентства.
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Александр Ван дер БелленДмитрий ЛюбинскийПарад ПобедыАвстрияРоссияВ мире
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