Президент Австрии получил приглашение посетить парад Победы в Москве

ВЕНА, 29 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель австрийского президента Райнхард Пикль-Херк.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что посольство передало президенту Австрии соответствующее приглашение.
"Господин федеральный президент получил приглашение из Москвы. О возможном участии федерального президента мы объявим своевременно", - сообщил собеседник агентства.
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