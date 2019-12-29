Российская студия начала съемки фильма о захваченных СБУ крымчанах

"С одной стороны, это семейный фильм, с другой – он о патриотизме и силе духа. У каждого из нас в жизни наступает свой "пункт пропуска", в котором мы делаем судьбоносный и определяющий выбор: остаться верным своим принципам или пойти на сделку со своей совестью. Съемки пройдут в Крыму, Севастополе и Москве", - подчеркнул Соловьев.