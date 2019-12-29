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Культура
2019-12-29T15:26+0300
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Российская студия начала съемки фильма о захваченных СБУ крымчанах
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РИА Новости

Российская студия начала съемки фильма о захваченных СБУ крымчанах

15:26 29.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Российская киностудия "Горизонт кино" приступила к съемкам художественного фильма, в основу которого легла драматичная история двух крымских военнослужащих, захваченных украинскими спецслужбами, сообщила гендиректор киностудии Вера Соколова.
"Начались съемки художественного патриотического фильма, который затронет лучшие струны человеческой души и продолжит славную кинематографическую традицию советского кино. В основе сюжета - история крымских военнослужащих.. В ролях - известные, всеми любимые заслуженные и народные артисты, а также молодые талантливые актеры, которые, я уверена, полюбятся зрителям", - сказала РИА Новости Соколова, которая также является продюсером и режиссером кинокартины.
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По ее словам, премьера намечена на март 2021 года. Слоган фильма: "Россия своих не бросает".
"Рабочее название кинокартины "Пункт пропуска". Большая вероятность, что оно же останется официальным. Фильм будет снят в жанре социальной драмы", - подчеркнула Соколова.
В свою очередь, автор идеи и главный консультант кинокартины Иван Соловьев подчеркнул, что фильм - о верности присяге и долгу, семейных ценностях, поведении и выборе человека в трудную минуту.
"С одной стороны, это семейный фильм, с другой – он о патриотизме и силе духа. У каждого из нас в жизни наступает свой "пункт пропуска", в котором мы делаем судьбоносный и определяющий выбор: остаться верным своим принципам или пойти на сделку со своей совестью. Съемки пройдут в Крыму, Севастополе и Москве", - подчеркнул Соловьев.
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КультураСлужба безопасности УкраиныМоскваСимферопольКрымСевастопольРоссияУкраина
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