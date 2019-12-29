В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Декабрьский "тёплый режим погоды" сохранится в Москве и в течение первых дней января. Об этом рассказал RT исполняющий обязанности директора Гидрометеоцентра.
"В новогоднюю ночь температура будет понижаться. Такая погода ожидается 1 января и ночью 2 января. Затем произойдёт очередное повышение температуры <…> Возможны небольшие, но несущественные осадки", — заключил синоптик.
Она напомнил, что течение 30 и 31 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь месяц, добавил он.
27 декабря, 14:25Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь