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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

15:22 29.12.2019 (обновлено: 15:25 29.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Декабрьский "тёплый режим погоды" сохранится в Москве и в течение первых дней января. Об этом рассказал RT исполняющий обязанности директора Гидрометеоцентра.

"В новогоднюю ночь температура будет понижаться. Такая погода ожидается 1 января и ночью 2 января. Затем произойдёт очередное повышение температуры <…> Возможны небольшие, но несущественные осадки", — заключил синоптик.

Она напомнил, что течение 30 и 31 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь месяц, добавил он.
ГУМ
27 декабря, 14:25
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
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ГидрометцентрРоссияОбщество
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