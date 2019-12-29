В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

"В новогоднюю ночь температура будет понижаться. Такая погода ожидается 1 января и ночью 2 января. Затем произойдёт очередное повышение температуры <…> Возможны небольшие, но несущественные осадки", — заключил синоптик.

Она напомнил, что течение 30 и 31 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь месяц, добавил он.