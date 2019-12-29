Дороги стали катком. В США школьный автобус пронесся боком по шоссе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В американском штате Миннесота водитель школьного автобуса потерял управление, проезжая по обледеневшей дороге.
На опубликованных очевидцем кадрах видно, как транспортное средство занесло на льду. В итоге водителю удалось остановиться.
Портал Local12 приводит слова тренера по хоккею, которая в момент инцидента находилась в автобусе со своей командой. Женщина подчеркнула, что в результате случившегося никто не пострадал, а также назвала водителя героем.
В пятницу и субботу на юге штата начались серьезные проблемы с гололедицей.
Некоторые местные жители решили покататься по тротуарам на коньках.
December 28, 2019