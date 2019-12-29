В Минске акция против интеграции с Россией прошла без задержаний

МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией завершилась в Минске без задержаний и инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.

Акция стартовала в полдень (совпадает с мск) на Октябрьской площади, возле Дворца республики, где стоит новогодняя елка. К не согласованному с городскими властями мероприятию присоединились несколько десятков человек, часть из них вскоре его покинули, поскольку на улице минусовая температура.

Участники акции требовали освобождения ряда оппозиционеров, осужденных на административный арест по итогам прошедших ранее акций против интеграции с Россией. Также было озвучено требование к белорусским властям опубликовать для ознакомления общественности интеграционные "дорожные карты", которые готовятся для подписания Минском и Москвой. Сотрудники милиции никого не задерживали, но наблюдали за происходящим и снимали лица участников на видео. Некоторое время спустя участники акции двинулись колонной вдоль проспекта Независимости и направились к Дому правительства, где провели короткий митинг и начали расходиться.

На воскресенье в Минске оппозиционные политики анонсировали еще одну акцию против интеграции с РФ, которая пройдет в виде "живой цепи". Предполагается, что желающие выстроятся, взявшись за руки, на участке вдоль проспекта Независимости. Акция рассчитана примерно на полчаса.

Воскресная акция против интеграции с Россией – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также не согласованные с минскими властями, прошли 7, 8, 20 и 21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Акции проходили в основном в виде митингов и шествий по центру белорусской столицы. В процессе задержанных не было, однако по итогам акций на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна" сообщалось о судебных процессах над рядом участников. По данным "Весны", за нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий им были назначены штрафы (до 1,275 тысячи белорусских рублей, или 608 долларов) или административные аресты.