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В Минске акция против интеграции с Россией прошла без задержаний
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РИА Новости

В Минске акция против интеграции с Россией прошла без задержаний

14:57 29.12.2019
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМитинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь
Митинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Митинг против тесной интеграции с Россией, в Минске, Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией завершилась в Минске без задержаний и инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.
Акция стартовала в полдень (совпадает с мск) на Октябрьской площади, возле Дворца республики, где стоит новогодняя елка. К не согласованному с городскими властями мероприятию присоединились несколько десятков человек, часть из них вскоре его покинули, поскольку на улице минусовая температура.
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Участники акции требовали освобождения ряда оппозиционеров, осужденных на административный арест по итогам прошедших ранее акций против интеграции с Россией. Также было озвучено требование к белорусским властям опубликовать для ознакомления общественности интеграционные "дорожные карты", которые готовятся для подписания Минском и Москвой. Сотрудники милиции никого не задерживали, но наблюдали за происходящим и снимали лица участников на видео. Некоторое время спустя участники акции двинулись колонной вдоль проспекта Независимости и направились к Дому правительства, где провели короткий митинг и начали расходиться.
На воскресенье в Минске оппозиционные политики анонсировали еще одну акцию против интеграции с РФ, которая пройдет в виде "живой цепи". Предполагается, что желающие выстроятся, взявшись за руки, на участке вдоль проспекта Независимости. Акция рассчитана примерно на полчаса.
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Воскресная акция против интеграции с Россией – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также не согласованные с минскими властями, прошли 7, 8, 20 и 21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Акции проходили в основном в виде митингов и шествий по центру белорусской столицы. В процессе задержанных не было, однако по итогам акций на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна" сообщалось о судебных процессах над рядом участников. По данным "Весны", за нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий им были назначены штрафы (до 1,275 тысячи белорусских рублей, или 608 долларов) или административные аресты.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияРоссияВ мире
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