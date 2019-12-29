В Иркутской области завели дело после гибели двух детей при пожаре

Отмечается, что возгорание в доме произошло, когда мать пошла провожать старшего ребенка на остановку маршрутного такси. Дома остались восьмилетняя дочь и мальчики-близнецы двух лет. Когда женщина вернулась, дом был охвачен огнем. Девочка смогла выбраться, а малышей спасти не удалось.