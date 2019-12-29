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В Иркутской области завели дело после гибели двух детей при пожаре
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РИА Новости

В Иркутской области завели дело после гибели двух детей при пожаре

14:54 29.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области, где при пожаре в воскресенье в частном доме поселка Хомутово погибли двое детей, сообщает СУСК по региону.
Отмечается, что возгорание в доме произошло, когда мать пошла провожать старшего ребенка на остановку маршрутного такси. Дома остались восьмилетняя дочь и мальчики-близнецы двух лет. Когда женщина вернулась, дом был охвачен огнем. Девочка смогла выбраться, а малышей спасти не удалось.
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"В результате пожара погибли двое детей 2017 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
С целью установления причин трагедии следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.
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Иркутская областьПроисшествия
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