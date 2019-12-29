Умер народный артист России Константин Юченков

"За плечами артиста 112 ролей и судеб, 85 — в Твери. Особенно любимы театралами Арбенин в "Маскараде" Лермонтова, Амилькар в "Господине, который платит" Жамиака, Мольер в "Кабале святош" Булгакова, <…> Лопахин в "Вишневом саде" Чехова", — отмечается на сайте театра.