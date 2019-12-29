Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-29T16:14+0300
https://ria.ru/20191229/1562992653.html
Умер народный артист России Константин Юченков
https://cdn21.img.ria.ru/images/156299/24/1562992463_1:0:454:255_1036x0_80_0_0_114c4e51a80873caa3f95666babcc567.jpg
РИА Новости

Умер народный артист России Константин Юченков

14:40 29.12.2019 (обновлено: 16:14 29.12.2019)
46394
© Фото : Тверской академический театр драмы/Даниил АвтушековНародный артист России Константин Юченков во время сцены из спектакля
Народный артист России Константин Юченков во время сцены из спектакля
© Фото : Тверской академический театр драмы/Даниил Автушеков
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умер народный артист России Константин Юченков, сообщили в Тверском академическом театре драмы.
Юченков скончался 28 декабря в результате продолжительной болезни на 73-м году жизни.

"За плечами артиста 112 ролей и судеб, 85 — в Твери. Особенно любимы театралами Арбенин в "Маскараде" Лермонтова, Амилькар в "Господине, который платит" Жамиака, Мольер в "Кабале святош" Булгакова, <…> Лопахин в "Вишневом саде" Чехова", — отмечается на сайте театра.

Юченков сыграл на сцене более ста ролей, а также снимался в кино и сериалах. В 1998 году он получил звание Народного артиста.
Прощание пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.
587170532
Обсудить 3
КультураКонстантин Юченков (актер)Россия
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Международный конкурс Новая волна
"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
В Москве простились с Галиной Волчек
Прилавок с рыбой на продовольственной ярмарке
Биотехнолог рассказала, что ни в коем случае нельзя есть на Новый год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
11:22Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
11:15Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
11:09В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям
11:04Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
11:00В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
11:00ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки
10:47Волчек обладала исключительной гражданской позицией, заявила Голодец
10:44Названы простые способы ускорить обмен веществ
10:41Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ
10:37В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб
10:23Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
10:22Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот
10:17Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
10:17В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
10:17В Свердловской области женщина пострадала при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния