МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умер народный артист России Константин Юченков, сообщили в Тверском академическом театре драмы.
Юченков скончался 28 декабря в результате продолжительной болезни на 73-м году жизни.
"За плечами артиста 112 ролей и судеб, 85 — в Твери. Особенно любимы театралами Арбенин в "Маскараде" Лермонтова, Амилькар в "Господине, который платит" Жамиака, Мольер в "Кабале святош" Булгакова, <…> Лопахин в "Вишневом саде" Чехова", — отмечается на сайте театра.
Юченков сыграл на сцене более ста ролей, а также снимался в кино и сериалах. В 1998 году он получил звание Народного артиста.
Прощание пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.