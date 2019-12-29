ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе

ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек - РИА Новости. Киев в рамках обмена пленными в Донбассе передал самопровозглашенной Луганской народной республике 63 человек, Луганск отдал 25, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.
"Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР — ред.)", — сказала Кобцева журналистам.
Как передает корреспондент РИА Новости, представители ЛНР завершили обмен пленными в Донбассе. Это первый обмен пленными за два года.