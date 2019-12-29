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ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе
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РИА Новости

ЛНР завершила обмен пленными в Донбассе

14:39 29.12.2019 (обновлено: 14:51 29.12.2019)
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ГОРЛОВКА (Донецкая область), 29 дек - РИА Новости. Киев в рамках обмена пленными в Донбассе передал самопровозглашенной Луганской народной республике 63 человек, Луганск отдал 25, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

"Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР — ред.)", — сказала Кобцева журналистам.

Как передает корреспондент РИА Новости, представители ЛНР завершили обмен пленными в Донбассе. Это первый обмен пленными за два года.
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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