Москалькова следит за обменом пленными в Донбассе

"Внимательно слежу за обменом пленными и задержанными гражданами, который проходит в настоящее время. От всей души желаю всем организаторам обмена, и, конечно, омбудсмену ДНР Дарье Морозовой успеха в гуманитарной акции, а тем, кто сегодня вернется к родным и близким, здоровья и счастливого Нового года!",- пишет Москалькова в своём официальном аккаунте в Instagram.