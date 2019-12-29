Москалькова следит за обменом пленными в Донбассе

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что внимательно следит за процессом обмена пленными и задержанными в Донбассе.
В воскресенье в районе подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый подобный обмен за два года.
"Внимательно слежу за обменом пленными и задержанными гражданами, который проходит в настоящее время. От всей души желаю всем организаторам обмена, и, конечно, омбудсмену ДНР Дарье Морозовой успеха в гуманитарной акции, а тем, кто сегодня вернется к родным и близким, здоровья и счастливого Нового года!",- пишет Москалькова в своём официальном аккаунте в Instagram.