Путин рассказал, как строили Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции "Тамань пассажирская" после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что испытал чувство восторга и удовлетворения после открытия "Россия-1" . рассказал, что испытал чувство восторга и удовлетворения после открытия Крымского моста . Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала

"Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост. — Прим. ред.), может, и веками будет стоять, конечно", — отметил президент.

Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но "все безуспешно, все снеслось", поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход.

"Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях", — сказал президент.

Путин также похвалил участников строительства моста.