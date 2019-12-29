Денисова сообщила о первых освобожденных украинцах в рамках обмена

В воскресенье в районе подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года. Ранее Денисова сообщила, что ДНР и ЛНР, по предварительным данным, передадут Киеву 80 человек.