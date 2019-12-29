Экс-беркутовцев вывезли из киевского СИЗО для обмена пленными

Ситуация у Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников "Беркута"

Ситуация у Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников "Беркута"

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Бывших сотрудников спецподразделения " Бывших сотрудников спецподразделения " Беркут ", которые хотят участвовать в обмене пленными в Донбассе , вывезли из СИЗО в Киеве , несмотря на акцию протеста, заявил их адвокат Игорь Варфоломеев.

Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут". Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства. По данным СМИ, радикалы с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы - Прим. ред.) говорили", - приводит слова Варфоломеева сайт "Громадське радио".

Информации о том, отвезли ли их на место обмена в Донбасс, у него нет.

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, находятся в списках на обмен пленными.