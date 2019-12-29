Экс-беркутовцев вывезли из киевского СИЗО для обмена пленными

Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут". Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства. По данным СМИ, радикалы с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы - Прим. ред.) говорили", - приводит слова Варфоломеева сайт "Громадське радио".
Информации о том, отвезли ли их на место обмена в Донбасс, у него нет.
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, находятся в списках на обмен пленными.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.