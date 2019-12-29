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Экс-беркутовцев вывезли из киевского СИЗО для обмена пленными
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РИА Новости

Экс-беркутовцев вывезли из киевского СИЗО для обмена пленными

13:26 29.12.2019 (обновлено: 14:11 29.12.2019)
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© Фото : УкринформСитуация у Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников "Беркута"
Ситуация у Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников Беркута
© Фото : Укринформ
Ситуация у Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников "Беркута"
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые хотят участвовать в обмене пленными в Донбассе, вывезли из СИЗО в Киеве, несмотря на акцию протеста, заявил их адвокат Игорь Варфоломеев.
Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут". Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства. По данным СМИ, радикалы с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы - Прим. ред.) говорили", - приводит слова Варфоломеева сайт "Громадське радио".

Информации о том, отвезли ли их на место обмена в Донбасс, у него нет.
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"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, находятся в списках на обмен пленными.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРДонбассБеркут (спецназ Украины)КиевВ мире
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