В Минске проходит акция против интеграции России и Белоруссии

МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска , передает корреспондент РИА Новости.

Акция стартовала в полдень (совпадает с мск) на Октябрьской площади, возле Дворца республики. К началу не согласованного с городскими властями мероприятия на площади собрались около десяти человек, постепенно их число выросло еще на несколько десятков. Они принесли с собой традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и требуют "рассекретить" документы об углубленной интеграции Белоруссии и России. Пока акция проходит в формате "свободного микрофона", желающие высказываются по волнующим вопросам, в основном – против дальнейшего сближения республики с Россией.

Нынешняя акция – пятая по счету с начала декабря в Минске, предыдущие, также несанкционированные, прошли в Минске 7-8 декабря и 20-21 декабря и были приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Акции проходили в основном в виде митингов и шествий по центру белорусской столицы. Задержанных в ходе акций не было, однако по их итогам на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна" сообщалось о судебных процессах над рядом участников. По данным "Весны", за нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий им были назначены штрафы (до 1,275 тысячи белорусских рублей, или 608 долларов) или административные аресты (на пять суток).

За несколько дней до воскресного митинга в Минске был задержан организатор несанкционированных акций против интеграции с Россией, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, который ранее был осужден на 15 суток административного ареста. Участники акции в центре Минска требуют выпустить на свободу Северинца и других осужденных "на сутки" оппозиционеров.

Формат воскресного мероприятия до конца не определен, предполагается, что через несколько часов его участники выстроятся в "живую цепь" на участке от Главпочтамта до Октябрьской площади.