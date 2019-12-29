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В Москве задержали подозреваемого в убийстве двухлетней девочки
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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в убийстве двухлетней девочки

13:18 29.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тело двухлетней девочки с признаками насильственной смерти нашли в московской квартире, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 27 декабря в квартире на востоке Москвы было обнаружено тело девочки 2017 года рождения с признаками насильственной смерти от механической асфиксии.
"В этот же день задержан мужчина 1964 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления", - сказала Иванова.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетнего".
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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