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Омбудсмен ДНР рассказала о пленных, которых должен передать Киев
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РИА Новости

Омбудсмен ДНР рассказала о пленных, которых должен передать Киев

13:06 29.12.2019 (обновлено: 14:11 29.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПредставители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР,
Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР,
© РИА Новости / Валерий Мельников
Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР,
ГОРЛОВКА, 29 дек - РИА Новости. Восемьдесят процентов человек, которых Киев должен передать в рамках обмена пленными, являются жителями подконтрольной Киеву территории, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, – это жители, которые проживают за линией ограничения – это люди из Мариуполя, Красноармейска, Харькова и другие", - сказала Морозова журналистам.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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