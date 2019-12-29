Омбудсмен ДНР рассказала о пленных, которых должен передать Киев

ГОРЛОВКА, 29 дек - РИА Новости. Восемьдесят процентов человек, которых Киев должен передать в рамках обмена пленными, являются жителями подконтрольной Киеву территории, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, – это жители, которые проживают за линией ограничения – это люди из Мариуполя, Красноармейска, Харькова и другие", - сказала Морозова журналистам.
В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года.