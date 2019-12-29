СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

Ранее источник в провинции Эд-Далиа сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.