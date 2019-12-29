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СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
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РИА Новости

СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

12:52 29.12.2019
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikЙемен
Йемен
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Ранее источник в провинции Эд-Далиа сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.
По данным телеканала, в результате взрыва девять человек погибли, 30 ранены.
В свою очередь, силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Переходному совету Южного Йемена, обвинили во взрыве йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).
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