СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Ранее источник в провинции Эд-Далиа сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.
По данным телеканала, в результате взрыва девять человек погибли, 30 ранены.
В свою очередь, силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Переходному совету Южного Йемена, обвинили во взрыве йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).