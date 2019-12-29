Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила начало процесса обмена пленными между Донбассом и Киевом.
"В эти минуты в Майорске Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на родину", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.
Начало процесса обмена подтвердил также офис президента Украины. "В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении офиса, опубликованном в Facebook.
В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года.