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Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
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РИА Новости

Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе

12:30 29.12.2019 (обновлено: 12:31 29.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила начало процесса обмена пленными между Донбассом и Киевом.
"В эти минуты в Майорске Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на родину", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.
Начало процесса обмена подтвердил также офис президента Украины. "В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении офиса, опубликованном в Facebook.
В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года.
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