Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе

"В эти минуты в Майорске Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на родину", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.

Начало процесса обмена подтвердил также офис президента Украины. "В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении офиса, опубликованном в Facebook.

В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года.