В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 29 дек – РИА Новости. Похороны погибших в Похороны погибших в крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты прошли в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.

В Алма-Ате в последний путь проводили председателя президиума республиканского общественного объединения "Совет генералов" Рустема Кайдарова, чья жизнь оборвалась в авиакатастрофе.

"За свою жизнь генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров многое сделал для становления правоохранительной системы Казахстана, внес вклад в развитие юридической науки, участвовал в разработке межгосударственных документов, воспитал плеяду талантливых учеников", - говорится в сообщении пресс-службы акимата (мэрии) города.

В траурной церемонии принял участие аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев. Он зачитал телеграмму соболезнования от имени главы государства. В субботу вечером аким города посетил семьи погибших алматинцев.