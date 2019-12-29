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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-29T12:26+0300
https://ria.ru/20191229/1562990220.html
В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/76/1562927656_0:272:3072:2000_1036x0_80_0_0_2a883e34eb03983ca2784811005c82da.jpg
РИА Новости

В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате

12:26 29.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 29 дек – РИА Новости. Похороны погибших в крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты прошли в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10:17Крушение самолета в Алма-Ате
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
В Алма-Ате в последний путь проводили председателя президиума республиканского общественного объединения "Совет генералов" Рустема Кайдарова, чья жизнь оборвалась в авиакатастрофе.
"За свою жизнь генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров многое сделал для становления правоохранительной системы Казахстана, внес вклад в развитие юридической науки, участвовал в разработке межгосударственных документов, воспитал плеяду талантливых учеников", - говорится в сообщении пресс-службы акимата (мэрии) города.
В траурной церемонии принял участие аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев. Он зачитал телеграмму соболезнования от имени главы государства. В субботу вечером аким города посетил семьи погибших алматинцев.
В Нур-Султане в этот же день прощались с погибшими в авиакатастрофе Арман Исиной и журналисткой Даной Кругловой. Накануне похорон аким города Алтай Кульгинов посетил семьи погибших и выразил им соболезнования. Акимат Нур-Султана взял на себя организацию похорон.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
27 декабря, 13:35Крушение самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанБакытжан СагинтаевАлма-АтаКазахстанВ мире
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Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
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