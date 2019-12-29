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В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
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РИА Новости

В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах

12:22 29.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет Ми-8 и спасатели МЧС РФ
Самолет Ми-8 и спасатели МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Самолет Ми-8 и спасатели МЧС РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Спасатели начали поиск двоих туристов, которые на снегоходах выдвинулись на горный хребет в Пермском крае и потерялись, сообщает в воскресенье пресс-служба свердловского главка МЧС.
"В Карпинском городском округе ведутся поиски двух туристов, которые вчера на снегоходах выдвинулись с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 километрах от города Карпинска, в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края. На поиски незарегистрированной туристической группы выдвинулись шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительно на поиски туристов днем в воскресенье из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.
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КарпинскПермский крайПроисшествия
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