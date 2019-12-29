Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР

"На данный момент украинская сторона соблюдает гарантии безопасности, обстрелов на участке проведения процедуры и каких-либо других нарушений договоренностей не фиксируется", - сказал представитель ведомства.

В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года.