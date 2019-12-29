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Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
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РИА Новости

Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств

12:16 29.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит поправки в закон "О национальной платежной системе".
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
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Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.
Вводимые законом изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
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