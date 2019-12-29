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Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
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РИА Новости

Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории

12:04 29.12.2019 (обновлено: 12:05 29.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области. Архивное фото
ГОРОЛОВКА (Донецкая область), 29 дек - РИА Новости. Около 20 человек отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории, сообщила в воскресенье журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Мы готовы отдать украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. По нашим данным два, человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", - сказала Морозова журналистам.
Обмен пленными проходит в воскресенье в окрестностях подконтрольного ДНР города Головка.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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