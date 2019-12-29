Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года

Синоптики обещают метель и обильный снегопад.
"Через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад", — говорится в сообщении.
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Также ожидается сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 13-18 м/с.
В то же время в ночь на 31 декабря температура пойдет вверх и столбики термометров вновь доберутся до нулевой отметки.