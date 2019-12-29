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Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
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РИА Новости

Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года

12:00 29.12.2019 (обновлено: 12:35 29.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В центр европейской России 30 декабря придет по-настоящему зимняя погода, говорится на сайте Гидрометцентра.
Синоптики обещают метель и обильный снегопад.

"Через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад", — говорится в сообщении.

Манежна площадь в Москве
23 декабря, 14:50
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Также ожидается сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 13-18 м/с.
В то же время в ночь на 31 декабря температура пойдет вверх и столбики термометров вновь доберутся до нулевой отметки.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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