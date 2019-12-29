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Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
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РИА Новости

Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели

11:49 29.12.2019 (обновлено: 12:05 29.12.2019)
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© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с Анатолием Артамоновым
Встреча Владимира Путина с Анатолием Артамоновым
© РИА Новости / Яна Лапикова
Перейти в фотобанк
Встреча Владимира Путина с Анатолием Артамоновым. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, что готовился к встрече с президентом две недели, потому что тот очень глубоко погружен в материал и может задать совершенно неожиданный вопрос.
"Сейчас перед приемом у президента я готовлюсь две недели, потому что вопросы у Владимира Владимировича могут быть самые неожиданные. У него такая глубина знаний! Думаю, что немного в мире есть руководителей государств, которые настолько глубоко и всесторонне погружены в разноплановый материал", - рассказал Артамонов.
Читайте полный текст интервью Анатолия Артамонова >>
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