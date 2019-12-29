Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели

"Сейчас перед приемом у президента я готовлюсь две недели, потому что вопросы у Владимира Владимировича могут быть самые неожиданные. У него такая глубина знаний! Думаю, что немного в мире есть руководителей государств, которые настолько глубоко и всесторонне погружены в разноплановый материал", - рассказал Артамонов.