В Донбассе начался обмен пленными

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В окрестностях В окрестностях Горловки началась процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой Луганской народными республиками и Киевом, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время транспорт с пленными готов выдвинуться на точку, где будет проходить обмен.

"Мы сейчас находимся на КПП Майорск. Луганск уже поехал на территорию Украины для того, чтобы обменяться. После этого сюда прибудет украинская делегация, и мы сможем идентифицировать наших людей", — сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.