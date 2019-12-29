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В Донбассе начался обмен пленными
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РИА Новости

В Донбассе начался обмен пленными

11:45 29.12.2019 (обновлено: 12:47 29.12.2019)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В окрестностях Горловки началась процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время транспорт с пленными готов выдвинуться на точку, где будет проходить обмен.
"Мы сейчас находимся на КПП Майорск. Луганск уже поехал на территорию Украины для того, чтобы обменяться. После этого сюда прибудет украинская делегация, и мы сможем идентифицировать наших людей", — сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Планируется, что Киев передаст 87 сторонников ДНР, а Донецк отдаст 55 силовика. При этом, по словам омбудсмена, 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Двое согласились вернуться в ДНР, еще трое согласились участвовать в обмене, но выразили желание остаться на Украине.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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