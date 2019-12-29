Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T11:47+0300
https://ria.ru/20191229/1562989065.html
СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
https://cdn22.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1036x0_80_0_0_4d92612a7c07f8ddf7256f8507312a2c.jpg
РИА Новости

СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв

11:39 29.12.2019 (обновлено: 11:47 29.12.2019)
331
© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа, есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента.
"Погибшие и раненые при взрыве, поразившем военный парад в йеменском провинции эд-Далиа", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
В свою очередь, источник в провинции сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
29 октября, 15:32
Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
101410
Обсудить 0
ЙеменВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане 17 человек погибли при атаке талибов
Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников Беркута
В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
Легкомоторный самолет в небе
В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
Столица Боливии Ла-Пас
Боливия обвинила Испанию в нарушении международных норм
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
Японские солдаты во время военных учений
СМИ: Япония рассматривает возможность модернизировать систему ПРО
Ларек, палатка
В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ
Президент РФ Владимир Путин
Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
Ребенок взвешивается на весах
Названы простые способы ускорить обмен веществ
Украина показала облик перспективных космических ракет сверхтяжелого класса
Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 пленных, заявила Денисова
12:52СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния