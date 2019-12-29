СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа, есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента.
"Погибшие и раненые при взрыве, поразившем военный парад в йеменском провинции эд-Далиа", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
В свою очередь, источник в провинции сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.
29 октября, 15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник