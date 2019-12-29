В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям

УФА, 29 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон, запрещающий продажу бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним, сообщает пресс-служба руководства республики.

"Согласно закону, подписанному Бречаловым, запрет касается торговли бестабачными никотиновыми смесями - снюсы, пэки, леденцы. В этих веществах - повышенное содержание никотина. При этом смеси ранее не попадали ни под какое регулирование, их оборот не был запрещен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство отметило, что никотиновые смеси опасны еще и тем, что вызывают ложное ощущение "легальности" и безопасности. При этом родители не замечают ни дыма, ни запаха, что усложняет контроль. В Удмуртии уже зарегистрированы случаи госпитализации детей в связи с употреблением снюсов.

"Ряд торговых сетей Ижевска уже отказался от продажи никотинсодержащих продуктов еще до принятия закона. Общественники проводят рейды, контрольные закупки. Республиканским наркологическим диспансером подготовлен информационный листок для субъектов профилактики по проблематике. Был разработан и задействован алгоритм адресного информирования родителей через родительские группы в мессенджерах…"- говорится в сообщении.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином.