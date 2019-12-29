В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"

Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников "Беркута"

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве , где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ"

Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", заявленных для участия в обмене пленными в Донбассе. Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства. Генеральная прокуратура Украины в воскресенье заверила, что судебный процесс по делу экс-беркутовцев будет продолжен.

"По состоянию на 7 утра (08.00 мск) под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят активисты, которые вчера блокировали его, чтобы не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев", - говорится в сообщении.

По данным агентства, люди разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО. Также сообщается, что ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

В свою очередь, в столичной полиции заявили, что на данный момент ситуация у здания СИЗО спокойная. "Пока все спокойно, никаких столкновений не было", - цитирует пресс-службу полиции Киева агентство УНН.