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В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
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РИА Новости

В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"

11:00 29.12.2019
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© Фото : Укринформ Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников "Беркута"
 Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников Беркута
© Фото : Укринформ
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", заявленных для участия в обмене пленными в Донбассе. Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства. Генеральная прокуратура Украины в воскресенье заверила, что судебный процесс по делу экс-беркутовцев будет продолжен.
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"По состоянию на 7 утра (08.00 мск) под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят активисты, которые вчера блокировали его, чтобы не допустить вывоза оттуда трех экс-беркутовцев", - говорится в сообщении.
По данным агентства, люди разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО. Также сообщается, что ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.
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В свою очередь, в столичной полиции заявили, что на данный момент ситуация у здания СИЗО спокойная. "Пока все спокойно, никаких столкновений не было", - цитирует пресс-службу полиции Киева агентство УНН.
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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