ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки

В настоящее время автозаки с украинскими силовиками находятся на на окраине города. Там же присутствуют представители аппарата омбудсменов ДНР и ЛНР, представители Красного Креста и силовых ведомств.

Точное количество человек, ожидающих обмена, стороны пока не называют. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщали, что готовы передать до 30 человек.