ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки

ГОРЛОВКА, 29 дек - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика привезла пленных украинских силовиков на КПП на окраине Горловки, где должна пройти процедура обмена между ДНР и ЛНР и Киевом, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время автозаки с украинскими силовиками находятся на на окраине города. Там же присутствуют представители аппарата омбудсменов ДНР и ЛНР, представители Красного Креста и силовых ведомств.
Точное количество человек, ожидающих обмена, стороны пока не называют. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщали, что готовы передать до 30 человек.
Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта в Донбассе. Республикам передали 238 человек, Киев забрал 74. При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц в рамках следующих этапов обмена пленными. Ближайший планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и провести его удалось лишь спустя два года.
9 декабря, 21:34Минские соглашения