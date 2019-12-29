Названы простые способы ускорить обмен веществ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты составили список рекомендаций людям, которые хотят ускорить Эксперты составили список рекомендаций людям, которые хотят ускорить метаболизм пишет Food News.

В первую очередь диетологи советуют употреблять больше жидкости: полтора литра воды в день (как минимум шесть чашек) способствуют сжиганию дополнительных 17,4 тысяч килокалорий в год. Помимо этого для ускорения метаболизма можно пить травяной чай и есть продукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы, грейпфруты, арбузы и цукини.

Кроме того, рекомендуется употреблять больше клетчатки, которой много в яблоках, брокколи, зеленом горошке, грушах, малине и репе.

Эксперты также напомнили, что всего одна чайная ложка горчицы может значительно ускорить метаболизм спустя несколько часов.