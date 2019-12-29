Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ

Как сообщает газета, инцидент произошел около 22.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) в доме хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси. Нападение произошло во время празднования Хануки. Неизвестный с ножом ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал.