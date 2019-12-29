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Религия и мировоззрение
2019-12-29T10:23+0300
https://ria.ru/20191229/1562987655.html
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_ff6d4e3c0385ccffc51ee8193835d59e.jpg
РИА Новости

Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ

10:23 29.12.2019
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© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина, в результате которого пострадали пять человек, сообщает газета New York Times со ссылкой на местных чиновников.
Ранее сообщалось, что нападение было совершено у синагоги.
Как сообщает газета, инцидент произошел около 22.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) в доме хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси. Нападение произошло во время празднования Хануки. Неизвестный с ножом ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал.
Сообщается, что в настоящий момент полиция задержала подозреваемого. Ведется расследование инцидента.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеХанукаНью-Йорк (город)В мире
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