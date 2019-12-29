Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина, в результате которого пострадали пять человек, сообщает газета New York Times со ссылкой на местных чиновников.
Ранее сообщалось, что нападение было совершено у синагоги.
A knife attack at a rabbi's home in a New York suburb left several people wounded, an official said.https://t.co/FQy0cItIbe— The New York Times (@nytimes) 29 декабря 2019 г.
Как сообщает газета, инцидент произошел около 22.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) в доме хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси. Нападение произошло во время празднования Хануки. Неизвестный с ножом ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал.
Сообщается, что в настоящий момент полиция задержала подозреваемого. Ведется расследование инцидента.