Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот

По ее словам, во время празднования Нового года можно съесть несколько шпрот — от одного бутерброда ничего не случится.

Однако диетолог посоветовала отказаться от этого продукта, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например язва или холецистит, или желчным пузырем.

"Есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах", — пояснила Соломатина.

Также употребление шпрот стоит ограничить тем, у кого есть проблемы с лишним весом.