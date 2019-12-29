Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Содержащаяся в шпротах соль задерживает жидкость и повышает артериальное давление, в результате чего отекают сосуды и сбивается обмен веществ, рассказала диетолог Елена Соломатина "Аргументам и фактам".
По ее словам, во время празднования Нового года можно съесть несколько шпрот — от одного бутерброда ничего не случится.
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Однако диетолог посоветовала отказаться от этого продукта, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например язва или холецистит, или желчным пузырем.
"Есть такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах", — пояснила Соломатина.
Также употребление шпрот стоит ограничить тем, у кого есть проблемы с лишним весом.
Кроме того, при копчении выделяется бензапирен, который, как напомнила Соломатина, является канцерогеном.