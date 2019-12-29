В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией

"Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Белоруссии. Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск - Симферополь", - сказал Чегринец.