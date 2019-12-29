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Союзное государство
2019-12-29T10:18+0300
https://ria.ru/20191229/1562987538.html
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
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РИА Новости

В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией

10:17 29.12.2019 (обновлено: 10:18 29.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Белорусская община Крыма инициирует вопрос о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщил РИА Новости глава общины Роман Чегринец.
"Мы давно и последовательно говорим о том, что должно быть прямое сообщение с Беларусью. Мы выступали и будем выступать за прямое авиасообщение наших регионов, ну а теперь, с движением поездов по мосту через Керченский пролив, естественно, мы очень хотим и запуска прямого железнодорожного сообщения", - сказал агентству Чегринец, который также является членом общественной палаты Союзного государства.
По его словам, крымские белорусы уже готовят обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
"Мы готовим обращение с просьбой о возобновлении прямых авиа и железнодорожных рейсов между нашими регионами. Этот шаг необходим в перспективе дальнейших шагов в рамках строительства Союзного государства России и Белоруссии. Крым ждет первый международный поезд, и я уверен, что это должен быть рейс Минск - Симферополь", - сказал Чегринец.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Союзное государствоКрымский мостБелоруссияКрымРоссияЭкономика
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