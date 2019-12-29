Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Международный аэропорт Международный аэропорт Алма-Аты , из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air , опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.

В пятницу, 27 декабря, в 05:35 начинается регистрация, в 06:35 она заканчивается. Посадка на рейс окончилась в 07:03. В 07:21 борт взлетел и уже через минуту пропал с радаров.

"07:24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта <…> 07:27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К", 07:35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А", — говорится в сообщении.

В 07:36 на место крушения приезжает первый пожарно-спасательный расчет, он же сообщает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В".

В 07:42 на месте уже полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 08:10 все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться, доставлены в терминал.

Самолет, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, 49 пострадали.

Среди вероятных версий крушения лайнера называют техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.