Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

В пятницу, 27 декабря, в 05:35 начинается регистрация, в 06:35 она заканчивается. Посадка на рейс окончилась в 07:03. В 07:21 борт взлетел и уже через минуту пропал с радаров.
"07:24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта <…> 07:27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К", 07:35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А", — говорится в сообщении.
В 07:36 на место крушения приезжает первый пожарно-спасательный расчет, он же сообщает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В".
В 07:42 на месте уже полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.
В 08:10 все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться, доставлены в терминал.
Самолет, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, 49 пострадали.
Среди вероятных версий крушения лайнера называют техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены.