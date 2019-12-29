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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-29T12:33+0300
https://ria.ru/20191229/1562987457.html
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/77/1562917789_0:0:1901:1069_1036x0_80_0_0_ed0a275c84e68f6d3358793bf9a79ad0.jpg
РИА Новости

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

10:17 29.12.2019 (обновлено: 12:33 29.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
В пятницу, 27 декабря, в 05:35 начинается регистрация, в 06:35 она заканчивается. Посадка на рейс окончилась в 07:03. В 07:21 борт взлетел и уже через минуту пропал с радаров.

"07:24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта <…> 07:27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К", 07:35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А", — говорится в сообщении.

В 07:36 на место крушения приезжает первый пожарно-спасательный расчет, он же сообщает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В".
В 07:42 на месте уже полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.
В 08:10 все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться, доставлены в терминал.
Самолет, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, 49 пострадали.
Среди вероятных версий крушения лайнера называют техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
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Крушение самолета в Алма-АтеFokker 100Нур-СултанBek AirАлма-АтаПроисшествия
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