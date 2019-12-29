Бразилия даст статус беженцев задержанным венесуэльским военным

Согласно документу, в отношении "пяти военнослужащих из Венесуэлы, обнаруженных бразильской армией на территории Бразилии 26 декабря в ходе планового патрулирования пограничной территории", будет начата процедура для получения статуса беженца при участии особой гуманитарной группы вооруженных сил Бразилии.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать террористов, причастных к теракту против воинской части. Однако Бразилия официально отказалась реагировать на запрос Каракаса.
Позже, после обнаружения пяти военнослужащих Венесуэлы, Мадуро назвал их террористами и дезертирами, совершившими нападение на воинскую часть, и призвал генпрокуратуру ускорить работу с органами юстиции Бразилии по их выдаче.