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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-12-29T10:09+0300
https://ria.ru/20191229/1562987344.html
Бразилия даст статус беженцев задержанным венесуэльским военным
https://cdn22.img.ria.ru/images/155193/87/1551938779_475:916:2487:2048_1036x0_80_0_0_2f78fdf7ca40ee920bd08826fd8caab6.jpg
РИА Новости

Бразилия даст статус беженцев задержанным венесуэльским военным

10:09 29.12.2019
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© AP Photo / Leo CorreaБразильские военнослужащие
Бразильские военнослужащие
© AP Photo / Leo Correa
Бразильские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пять военнослужащих Венесуэлы, задержанных в Бразилии, получат статус беженцев, следует из совместного заявления МИД и Минобороны Бразилии.
Согласно документу, в отношении "пяти военнослужащих из Венесуэлы, обнаруженных бразильской армией на территории Бразилии 26 декабря в ходе планового патрулирования пограничной территории", будет начата процедура для получения статуса беженца при участии особой гуманитарной группы вооруженных сил Бразилии.
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24 декабря, 17:06Попытка госпереворота в Венесуэле
Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать террористов, причастных к теракту против воинской части. Однако Бразилия официально отказалась реагировать на запрос Каракаса.
Позже, после обнаружения пяти военнослужащих Венесуэлы, Мадуро назвал их террористами и дезертирами, совершившими нападение на воинскую часть, и призвал генпрокуратуру ускорить работу с органами юстиции Бразилии по их выдаче.
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