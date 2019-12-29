Бразилия даст статус беженцев задержанным венесуэльским военным

Согласно документу, в отношении "пяти военнослужащих из Венесуэлы, обнаруженных бразильской армией на территории Бразилии 26 декабря в ходе планового патрулирования пограничной территории", будет начата процедура для получения статуса беженца при участии особой гуманитарной группы вооруженных сил Бразилии.

Позже, после обнаружения пяти военнослужащих Венесуэлы, Мадуро назвал их террористами и дезертирами, совершившими нападение на воинскую часть, и призвал генпрокуратуру ускорить работу с органами юстиции Бразилии по их выдаче.