Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

В прошлом веке в мире запускались ракеты сверхтяжелого класса Н-1 и "Энергия" (СССР), и Saturn-5 (США). В настоящее время в мире эксплуатируется только одна ракета сверхтяжелого класса - американская Falcon Heavy. Кроме того, ведется разработка новых ракет сверхтяжёлого класса - "Енисей" и "Дон" (Россия), SLS и Big Falcon Rocket (США), и Chang Zheng-9 (Китай).