Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинское Конструкторское бюро "Южное" продемонстрировало линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
В видео, размещенном на YouTube-странице предприятия, показаны перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak. Среди них - четыре ракеты сверхтяжелого класса.
Согласно информации КБ "Южное", ракета Mayak-SH-3, сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн полезного груза, Mayak-SH-5 - 93 тонны, Mayak-SH-6 - 109 тонн, Mayak-SH-7 - 125 тонн. Цифры в названиях ракет означают количество боковых блоков.
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Среди возможных полезных нагрузок называется украинская космическая транспортная система Земля-Луна-Земля. Для ее выведения на орбиту предлагается использовать ракету Mayak-SH-5.
В прошлом веке в мире запускались ракеты сверхтяжелого класса Н-1 и "Энергия" (СССР), и Saturn-5 (США). В настоящее время в мире эксплуатируется только одна ракета сверхтяжелого класса - американская Falcon Heavy. Кроме того, ведется разработка новых ракет сверхтяжёлого класса - "Енисей" и "Дон" (Россия), SLS и Big Falcon Rocket (США), и Chang Zheng-9 (Китай).