В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
По данным ведомства, пожар произошел около 6 утра (мск) в частном жилом двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области на улице Кирова, 44.
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"Пожар ликвидирован, но погибли двое детей. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка пяти лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в доме, по словам соседей, находились только дети - родители уехали провожать гостей и оставили их одних. К тушению пожара привлекались 30 человек и восемь единиц техники.