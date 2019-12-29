В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области , двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.

По данным ведомства, пожар произошел около 6 утра (мск) в частном жилом двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области на улице Кирова, 44.

"Пожар ликвидирован, но погибли двое детей. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка пяти лет", - говорится в сообщении.