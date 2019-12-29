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В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

09:13 29.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
По данным ведомства, пожар произошел около 6 утра (мск) в частном жилом двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области на улице Кирова, 44.
Сотрудник МЧС
11 октября, 03:42
В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
"Пожар ликвидирован, но погибли двое детей. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка пяти лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в доме, по словам соседей, находились только дети - родители уехали провожать гостей и оставили их одних. К тушению пожара привлекались 30 человек и восемь единиц техники.
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Иркутская областьПроисшествия
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