В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле

Инцидент произошел в субботу. Самолет вылетел из аэропорта в пригороде Буэнос-Айреса, метеорологические условия были неблагоприятные, однако риска не представляли, пишет портал. Во время полета в работе одного из двигателей возникла неисправность, и пилот принял решение посадить самолет на засеянное кукурузой поле в нескольких километрах от города Мирамар.
"ZAFAMOS, LOS MOTORES SE TRANCARON"— infobae (@infobae) 28 декабря 2019 г.
El relato del piloto del avión que aterrizó de emergencia cerca de #Miramar https://t.co/IfEQEDS9jH pic.twitter.com/rmOPwMzdmM
В результате инцидента никто не пострадал, однако само воздушное судно получило множество повреждений.