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2019-12-29T08:45+0300
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В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле
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РИА Новости

В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле

08:45 29.12.2019
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© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе
© Fotolia / sas
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Частный самолет Cessna C560X с девятью людьми на борту совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине после отказа одного из двигателей, сообщает портал Infobae.
Инцидент произошел в субботу. Самолет вылетел из аэропорта в пригороде Буэнос-Айреса, метеорологические условия были неблагоприятные, однако риска не представляли, пишет портал. Во время полета в работе одного из двигателей возникла неисправность, и пилот принял решение посадить самолет на засеянное кукурузой поле в нескольких километрах от города Мирамар.
В результате инцидента никто не пострадал, однако само воздушное судно получило множество повреждений.
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CessnaАргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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