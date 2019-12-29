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2019-12-29T08:39+0300
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В Брянской области изъяли более 30 кг синтетического наркотика
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РИА Новости

В Брянской области изъяли более 30 кг синтетического наркотика

08:39 29.12.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Брянской области и полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной реализации наркотических средств, и изъяли в его квартире более 30 килограммов синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
"Двадцать восьмого декабря в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ и УМВД России по Брянской области на территории областного центра задержан подозреваемый в незаконной реализации наркотических средств. В ходе обыска, проведенного совместно с сотрудниками полиции, в квартире задержанного изъято более 30 килограммов синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с наложением крупного штрафа.
"В настоящее время сотрудниками УФСБ и полиции устанавливаются обстоятельства противозаконной деятельности задержанного, а также каналы получения запрещенных к свободному обороту веществ", - добавляется в сообщении.
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