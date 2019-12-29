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2019-12-29T08:32+0300
https://ria.ru/20191229/1562986110.html
Боливия обвинила Испанию в нарушении международных норм
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РИА Новости

Боливия обвинила Испанию в нарушении международных норм

08:30 29.12.2019 (обновлено: 08:32 29.12.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтолица Боливии Ла-Пас
Столица Боливии Ла-Пас
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Столица Боливии Ла-Пас. Архивное фото
МЕХИКО, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел временного правительства Боливии Карен Лонгарик в официальной ноте к правительству Испании после инцидента с ее временными поверенными у посольства Мексики выразила протест, призывая прекратить нарушение международных норм.
"Пусть это будет последний раз, когда ваше правительство позволяет себе нарушение международных норм и дипломатической вежливости", - говорится в документе, выдержки из которого приводит издание Deber.
В пятницу полиция Боливии не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".
Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, которые участвовали в попытке тайного проникновения на территорию резиденции посла Мексики, оскорбили Боливию и должны покинуть страну. Он также обвинил дипломатов Испании в намерении вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров правительства экс-президента Эво Моралеса, запросивших политическое убежище и временно размещенных в резиденции посла.
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
24 декабря, 03:48
В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики
МИД Испании объяснил присутствие дипломатов в посольстве Мексики визитом вежливости. По информации испанских СМИ, под масками прятали лица телохранители посольства, состоящие в Особой оперативной группе Национальной полиции.
Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики.
По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.
МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияИспанияВ мире
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