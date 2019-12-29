Боливия обвинила Испанию в нарушении международных норм

МЕХИКО, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел временного правительства Министр иностранных дел временного правительства Боливии Карен Лонгарик в официальной ноте к правительству Испании после инцидента с ее временными поверенными у посольства Мексики выразила протест, призывая прекратить нарушение международных норм.

"Пусть это будет последний раз, когда ваше правительство позволяет себе нарушение международных норм и дипломатической вежливости", - говорится в документе, выдержки из которого приводит издание Deber

Murillo pide que personal de España implicado en el operativo encapuchados se vaya del país https://t.co/PvLmWPCoyE pic.twitter.com/nHMgXTaV27 — EL DEBER (@diarioeldeber) 28 декабря 2019 г.

В пятницу полиция Боливии не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, которые участвовали в попытке тайного проникновения на территорию резиденции посла Мексики, оскорбили Боливию и должны покинуть страну. Он также обвинил дипломатов Испании в намерении вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров правительства экс-президента Эво Моралеса, запросивших политическое убежище и временно размещенных в резиденции посла.

МИД Испании объяснил присутствие дипломатов в посольстве Мексики визитом вежливости. По информации испанских СМИ, под масками прятали лица телохранители посольства, состоящие в Особой оперативной группе Национальной полиции.

Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики.

По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса , которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.

España niega intención de sacar asilados de la residencia de la embajadora de Méxicohttps://t.co/3QnyBcSwaP pic.twitter.com/xVQ0k5bUzK — EL DEBER (@diarioeldeber) 28 декабря 2019 г.

МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.