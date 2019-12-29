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Путин разрешил самозанятым участвовать в закупках госкорпораций
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РИА Новости

Путин разрешил самозанятым участвовать в закупках госкорпораций

07:29 29.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым гражданам участвовать в закупках госкорпораций и некоторых других юрлиц на тех же условиях, которые есть у малого и среднего бизнеса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
Закон распространяет на самозанятых граждан преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в закупках госкомпаний - обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.
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С 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Ранее в декабре Госдума приняла закон о распространении этого режима еще на 19 субъектов РФ - регионы-доноры и те, в которых есть города с населением более 1 миллиона человек.
Глава Минфина Антон Силуанов в начале ноября допускал, что этот режим на всю страну может быть распространен ориентировочно с 1 июля 2020 года. Это связано с тем, что нужны изменения в законодательство, объем и количество которых станут ясны после того, как будут подведены итоги 2019 года, пояснял в свою очередь замминистра финансов Илья Трунин. А зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский допускал, что решение о распространении эксперимента на всю страну может быть принято в ходе ближайшей, весенней сессии.
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Владимир ПутинМоскваМосковская областьКалужская областьТатарстанЭкономика
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