Путин разрешил самозанятым участвовать в закупках госкорпораций

Закон распространяет на самозанятых граждан преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в закупках госкомпаний - обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее в декабре Госдума приняла закон о распространении этого режима еще на 19 субъектов РФ - регионы-доноры и те, в которых есть города с населением более 1 миллиона человек.

Глава Минфина Антон Силуанов в начале ноября допускал, что этот режим на всю страну может быть распространен ориентировочно с 1 июля 2020 года. Это связано с тем, что нужны изменения в законодательство, объем и количество которых станут ясны после того, как будут подведены итоги 2019 года, пояснял в свою очередь замминистра финансов Илья Трунин. А зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский допускал, что решение о распространении эксперимента на всю страну может быть принято в ходе ближайшей, весенней сессии.