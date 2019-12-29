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Культура
2019-12-29T12:56+0300
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Роспотребнадзор объяснил, как получить все деньги при возврате билета
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РИА Новости

Роспотребнадзор объяснил, как получить все деньги при возврате билета

07:04 29.12.2019 (обновлено: 12:56 29.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПродажа билетов в Большой театр
Продажа билетов в Большой театр
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
При приобретении билета важно обратить внимание на то, кто выступает продавцом. Все списки официальных посредников указаны на сайте организации. Оплата их услуг равна приблизительно десяти процентам от стоимости билета. Она должна оформляться с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего проведенную операцию.
Следует также проверить цену билета. Важно, чтобы она не отличалась от стоимости, которая указана на сайте организации. Необходимо оценить внешний вид билета. Все элементы его оформления должны быть указаны на сайте организации.
Полная стоимость билета возмещается посетителю в случае отмены, замены или переноса зрелищного мероприятия. Кроме того, можно получить обратно сто процентов цены билета, если гость решил отказаться от посещения мероприятия за десять дней до дня его проведения.
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Половину от цены билета можно вернуть менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения зрелищного мероприятия. Менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до начала мероприятия можно получить обратно примерно 30 процентов стоимости билета.
Организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета в случае, если человек отказывается от посещения зрелищного мероприятия менее чем за три дня.
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