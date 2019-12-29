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В ДФО "Аэрофлот" приостановил продажу авиабилетов для льготников
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РИА Новости

В ДФО "Аэрофлот" приостановил продажу авиабилетов для льготников

06:35 29.12.2019
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© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкАэрофлот
Аэрофлот
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в фотобанк
Аэрофлот. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажу субсидируемых билетов в городах Дальнего Востока из-за бюджетного финансирования, сообщается на сайте компании.
Ранее, 20 декабря, "Аэрофлот" сообщил о начале продажи субсидируемых авиабилетов для полетов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении.
"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
Добавляется, что все подтвержденные ранее бронирования подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил.
Подчеркивается, что продажа льготных авиабилетов будет возобновлена в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок.
Субсидируемые авиабилеты могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды с детства второй или третьей группы; имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.
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Дальний ВостокАэрофлотДальневосточный ФОЭкономика
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