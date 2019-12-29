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В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

06:11 29.12.2019 (обновлено: 12:15 29.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли в лобовом дорожно-транспортном происшествии в Вологодской области, сообщила пресс-служба УМВД России по области.
Согласно данным, ДТП произошло 29 декабря в 02:00 на 676-м километре трассы МоскваАрхангельск в Верховажском районе. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

"В результате ДТП в автомашине Nissan погибло четыре человека: водитель, мужчина 1997 года рождения, пассажирка 1997 года рождения, которая сидела справа на переднем сидении, пассажирка 1975 года рождения, которая сидела за водителем, и пассажир — мужчина, сидевший сзади справа, его личность не установлена", — говорится в сообщении.

Добавляется, что водитель автомобиля Ford и его пассажир направлены на обследование в больницу.
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