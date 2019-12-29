В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

"В результате ДТП в автомашине Nissan погибло четыре человека: водитель, мужчина 1997 года рождения, пассажирка 1997 года рождения, которая сидела справа на переднем сидении, пассажирка 1975 года рождения, которая сидела за водителем, и пассажир — мужчина, сидевший сзади справа, его личность не установлена", — говорится в сообщении.