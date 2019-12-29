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2019-12-29T05:13+0300
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Власти Самоа объявили об окончании ЧП, введенного из-за эпидемии кори
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РИА Новости

Власти Самоа объявили об окончании ЧП, введенного из-за эпидемии кори

05:13 29.12.2019
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© Flickr / sarah|roseБерега Самоа
Берега Самоа
© Flickr / sarah|rose
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство Самоа объявило об окончании режима чрезвычайного положения, введенного ранее в связи со вспышкой кори, пишет издание Samoa Global News со ссылкой на релиз секретариата кабмина.
Правительство Самоа ранее ввело режим чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии кори. Власти страны начали массовую вакцинацию. В результате вспышки кори погибло более 80 человек.
Сообщается, что решение об отмене ЧП было принято на специальном заседании в субботу. Как указано в пресс-релизе, "кабинет министров единогласно одобрил отмену постановлений о чрезвычайном положении".
Кроме того, министерству здравоохранения и министерству иностранных дел страны было поручено в течение двух недель разработать "план восстановления".
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