Власти Самоа объявили об окончании ЧП, введенного из-за эпидемии кори

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство Самоа объявило об окончании режима чрезвычайного положения, введенного ранее в связи со вспышкой кори, пишет издание Samoa Global News со ссылкой на релиз секретариата кабмина.
Правительство Самоа ранее ввело режим чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии кори. Власти страны начали массовую вакцинацию. В результате вспышки кори погибло более 80 человек.
Сообщается, что решение об отмене ЧП было принято на специальном заседании в субботу. Как указано в пресс-релизе, "кабинет министров единогласно одобрил отмену постановлений о чрезвычайном положении".
Кроме того, министерству здравоохранения и министерству иностранных дел страны было поручено в течение двух недель разработать "план восстановления".
22 декабря, 05:03На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80