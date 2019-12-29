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В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек
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РИА Новости

В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек

04:40 29.12.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 29 дек - РИА Новости. В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.
"В происшествии погибли шесть человек, еще пять раненых находятся в различных больницах", - говорится в сообщении местной администрации, которое приводит издание Milenio.
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По информации очевидцев, нападавшие на нескольких автомобилях открыли огонь по людям, которые были на автозаправке, после чего скрылись. Атака произошла около трех часов ночи возле местной ярмарки, на месте работают 60 агентов министерства общественной безопасности.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).
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Гуанахуато (штат)МексикаПроисшествияВ мире
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