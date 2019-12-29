В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек

МЕХИКО, 29 дек - РИА Новости. В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.
"В происшествии погибли шесть человек, еще пять раненых находятся в различных больницах", - говорится в сообщении местной администрации, которое приводит издание Milenio.
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По информации очевидцев, нападавшие на нескольких автомобилях открыли огонь по людям, которые были на автозаправке, после чего скрылись. Атака произошла около трех часов ночи возле местной ярмарки, на месте работают 60 агентов министерства общественной безопасности.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).
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