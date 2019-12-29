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В Танзании умерла самая старая самка черного носорога
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РИА Новости

В Танзании умерла самая старая самка черного носорога

04:20 29.12.2019
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© Fotolia / pwollingaАвтодорога в Танзании
Автодорога в Танзании
© Fotolia / pwollinga
Автодорога в Танзании. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Самая старая самка черного носорога по имени Фауста умерла в возрасте 57 в Танзании, сообщила в субботу администрация заповедника Нгоронгоро.
"Фауста, самка восточного черного носорога (Diceros birconis michaelli), предположительно, умерла естественной смертью в 20.29 (совпадает с мск – ред.) в неволе в кратере Нгоронгоро, Танзания, 27 декабря 2019 года в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook.
Как сообщает администрация заповедника, Фауста свободно жила на территории кратера 54 года, пока ее не поместили под надзор три года назад. "Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году, когда мы были вынуждены поместить животное в неволю после нескольких нападений гиен", - отмечается в сообщении. Кроме того, у Фаусты были проблемы со зрением, что также осложняло ее существование в дикой природе.
По приведенным в сообщении данным, средняя продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, они также могут жить более 50 лет в неволе.
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