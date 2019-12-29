Биотехнолог рассказала, что ни в коем случае нельзя есть на Новый год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рыбу, пролежавшую в магазине на льду без упаковки, нельзя подавать на стол сыром виде или самостоятельно солить. Такой рекомендацией по выбору продуктов на Новый год поделилась заведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Ирина Потороко в интервью газете "Известия".
"Если рыба лежит на льду без упаковки, ее ни в коем случае нельзя употреблять сырой, к примеру, в виде суши, или самостоятельно солить. Такая рекомендация касается именно той рыбы, которую трогали руками продавцы и покупатели, — это значит, что там уже поселились и размножаются бактерии. Любую продукцию без вакуумной упаковки следует обработать термически", — подчеркнула эксперт.
Она также предостерегла россиян от употребления купленной в магазине рыбы в больших количествах, поскольку, по мнению Потороко, порядка 90 процентов продукции выращено в искусственных водоемах.
"Ученые утверждают, что, минус такой продукции в том, что в ней в 2–2,5 раза больше жира, чем в дикой. Поэтому не стоит есть ее в больших количествах — достаточно будет одного бутерброда", — пояснила она.