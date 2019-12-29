Биотехнолог рассказала, что ни в коем случае нельзя есть на Новый год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рыбу, пролежавшую в магазине на льду без упаковки, нельзя подавать на стол сыром виде или самостоятельно солить. Такой рекомендацией по выбору продуктов на Новый год поделилась заведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" Рыбу, пролежавшую в магазине на льду без упаковки, нельзя подавать на стол сыром виде или самостоятельно солить. Такой рекомендацией по выбору продуктов на Новый год поделилась заведующая кафедрой "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Ирина Потороко в интервью газете " Известия ".

"Если рыба лежит на льду без упаковки, ее ни в коем случае нельзя употреблять сырой, к примеру, в виде суши, или самостоятельно солить. Такая рекомендация касается именно той рыбы, которую трогали руками продавцы и покупатели, — это значит, что там уже поселились и размножаются бактерии. Любую продукцию без вакуумной упаковки следует обработать термически", — подчеркнула эксперт.

Она также предостерегла россиян от употребления купленной в магазине рыбы в больших количествах, поскольку, по мнению Потороко, порядка 90 процентов продукции выращено в искусственных водоемах.