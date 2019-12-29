Пушков заявил, что слова Путина о после "задели Варшаву за живое"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Варшаву задели за живое слова президента РФ Владимира Путина, который назвал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего в 1930-е годы геноцид евреев в Польше.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник. В субботу российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.
"Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом", - написал Пушков в Twitter.
Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны в минувший вторник, назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.