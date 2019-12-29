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2019-12-29T03:47+0300
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Пушков заявил, что слова Путина о после "задели Варшаву за живое"
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РИА Новости

Пушков заявил, что слова Путина о после "задели Варшаву за живое"

03:47 29.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Варшаву задели за живое слова президента РФ Владимира Путина, который назвал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего в 1930-е годы геноцид евреев в Польше.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник. В субботу российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вчера, 23:19
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
"Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом", - написал Пушков в Twitter.
Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны в минувший вторник, назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.
МИД Польши
Вчера, 19:20
В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
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Алексей ПушковВладимир ПутинПольшаРоссияАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
То, как сами поляки опозорили себя и свою страну, уничтожая память о победителях над фашизмом и памятники советским воинам-победителям, так их в этом превзойти невозможно. Они живы только потом, что сотни тысяч советских солдат погибли, освобождая Польшу от фашистов. И теперь они должны разговаривать с русскими стоя на коленях, опустив голову, тихим голосом и только тогда, когда мы их спросим, потому, что все они живы, потому, что мы им это позволяем.
29 декабря, 07:10
Илья Аксенов
1202000
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