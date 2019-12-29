Пушков заявил, что слова Путина о после "задели Варшаву за живое"

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник. В субботу российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.