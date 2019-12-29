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Культура
2019-12-29T11:58+0300
https://ria.ru/20191229/1562984725.html
"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"
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РИА Новости

"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"

03:32 29.12.2019 (обновлено: 11:58 29.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Новая волна"
Международный конкурс Новая волна
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Международный конкурс "Новая волна". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уход фестиваля "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношений с Россией негативно сказался на Латвии, заявил бывший глава МИД этой страны Янис Юрканс в интервью изданию "Росбалт".
По словам экс-министра, это, в частности, отразилось на рынке недвижимости.
"Раньше в Юрмале был праздник "Новая волна", город буквально кипел от гостей из России. Артисты покупали там дома. Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто", — посетовал Юрканс.
Экс-министр отметил, что культурный обмен между двумя странами продолжается и туристы все еще приезжают в Латвию, однако их поток уже не на том уровне, на котором мог бы быть.
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Кроме того, добавил Юрканс, его страна много денег теряет на транзите. Так, Китай предпочитает отправлять грузы в Европу через Белоруссию, а не Латвию, как планировал ранее. По мнению экс-министра, это связано не только с "неотношениями" с Москвой, но и с антироссийскими санкциями.
Ранее Юрканс заявил, что у Латвии нет собственной внешней политики, поэтому она "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Иосиф Пригожин
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9681979151015
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КультураШоу-бизнесЯнис ЮркансНовая волнаЛатвияРоссияЮрмалаВ мире
Популярные комментарии
после отставки все такие умные становятся
29 декабря, 05:11
НСНаталья Светлова
191190002
Еще один бывший прозрел! )))
29 декабря, 04:18
Ivana Ivanova
165190002
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