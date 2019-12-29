"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уход фестиваля "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношений с Россией негативно сказался на Латвии, заявил бывший глава МИД этой страны Янис Юрканс в интервью изданию "Росбалт".
По словам экс-министра, это, в частности, отразилось на рынке недвижимости.
"Раньше в Юрмале был праздник "Новая волна", город буквально кипел от гостей из России. Артисты покупали там дома. Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто", — посетовал Юрканс.
Экс-министр отметил, что культурный обмен между двумя странами продолжается и туристы все еще приезжают в Латвию, однако их поток уже не на том уровне, на котором мог бы быть.
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Кроме того, добавил Юрканс, его страна много денег теряет на транзите. Так, Китай предпочитает отправлять грузы в Европу через Белоруссию, а не Латвию, как планировал ранее. По мнению экс-министра, это связано не только с "неотношениями" с Москвой, но и с антироссийскими санкциями.